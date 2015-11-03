У півфіналі Континентального кубка з хокею "Кременчук" стартує матчем проти білоруського "Шахтаря"

Суперниками підопічних Олександра Савицького і Дмитра Підгурського будуть чемпіон Білорусі-2015 солігорський «Шахтар», чемпіон Польщі-2015 МХС «Тихі» і місцевий «Руан Драгонс», який вигравав цей євротрофей у 2012 році, повідомляє прес-служба ХК "Кременчук".

Згідно з розкладом ігор кременчужани зіграють у матчі відкриття турніру, де їх суперником буде клуб з Білорусі. Початок матчу 20 листопада о 17:30 за київським часом. У другому турі 21 листопада «Кременчук» вийде на лід проти господарів турніру з "Драгонс" (21:00), в третьому – з польським чемпіоном "Тихі" (17:00).

У другому півфіналі (група D) зіграють "Мого Рига" (Латвія), "Асьяго" (Італія), "Іртиш" (Казахстан) та "Блу Фокс" (Данія).

У суперфінал Континентального Кубка-2016 виходять чотири команди (з кожного півфіналу - по два кращих колективи).

Суперфінал відбудеться 8-10 січня 2016 року.

Володар Континентального Кубка отримує путівку в Лігу Чемпіонів сезону-2016/17.