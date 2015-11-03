Визначилися суперники чоловічої та жіночої збірних України з волейболу у відборі до Євро-2017

В обох змаганнях українські національні команди розпочинають боротьбу з 2-го кваліфікаційного раунду, повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

Чоловіча збірна України потрапила в Групу С, разом з командами Бельгії, Греції та кращої серед команд, що займуть 2-і місця у першому раунді відбіркового турніру. Матчі 2-ї кваліфікації пройдуть у два кола: 15–18 вересня та 22–25 вересня 2016 року у Бельгії та Греції, відповідно.

Збірні, що фінішують на першому місці у своїх групах, відразу потрапляють до фінальної частини чемпіонату Європи. Другі команди в кожній групі переходять у 3-й відбірковий раунд: шість збірних будут розділені на три пари й розіграють останні три путівки на Євро у спарених іграх з 16-го по 21 травня 2017 року.

У свою чергу, українська жіноча збірна потрапила до групи А 2-ї кваліфікації, разом з командами Італії, Австрії та Латвії. Поєдинки також пройдуть у два кола: міні-турнір 15–18 вересня 2016 року прийматиме Україна, а 22–25 вересня 2016 року - Італія.

Тут регламент змагань ідентичний чоловічому турніру. Збірні, що фінішують на першому місці у своїх групах, відразу потрапляють до фінальної частини чемпіонату Європи. Другі команди в кожній групі переходять у 3-й відбірковий раунд: у спарених матчах вдома та на виїзді будуть розіграні останні три путівки на Євро (матчі пройдуть з 16-го по 21 травня 2017 року).

Чемпіонат Європи-2017 серед чоловіків прийматиме Польща, яка вдало провела першість світу-2014. А ось господарями жіночого чемпіонату Європи стануть Азербайджан і Грузія. Ці країни вперше прийматимуть волейбольний турнір такого масштабу.