Оприлюднено склад збірної України з гандболу на стартовий відбірковий матч ЧС-2017

В середу 4-го листопада команда стартує у турнірі гостьовим поєдинком проти Кіпру, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

До заявки не потрапили гравці ЗТР: голкіпер Євген Умовіст та Роман Северин, які у складі національної команди проходили збір у Запоріжжі. Через травму пропустив збір і також цього разу не гратиме ще один представник ЗТР - лівий крайній Євген Константинов.

Таким чином, у збірній наразі лише один номінальний лівий крайній - Євген Жук. За словами головного тренера національної команди Віталія Андронова, на лівому фланзі в разі потреби може зіграти один з розігруючих.

Склад збірної України на матч проти Кіпру виглядає таким чином:

Голкіпери: Ігор Чуприна ("Татран", Словаччина), Вадим Бражник (AHC Dunarea Calarasi, Румунія)

Розігруючі: Олександр Тільте (ЗТР), Едуард Клюйко ("СКІФ Краснодар", Росія), Олександр Южбабенко (AHC Dunarea Calarasi).

Ліві півсередні: В’ячеслав Садовий ("Татран", Словаччина), Станислав Жуков ("Мотор"), Максим Карамишев (ЗТР).

Праві півсередні: Юрій Маньковський (Ankara BSB, Туреччина), Роман Чичикало ("Локомотив-Польот", Росія).

Лінійні: Олександр Шевельов ("Мотор"), Дмитро Тютюнник (ЦСКА).

Ліві крайні: Євген Жук ("Мотор").

Праві крайні: Артем Козакевич ("Мотор"), Андрій Акименко (ЗТР), Олексій Ганчев (ЗТР).

5-го листопада збірна повернеться з Кіпру і заїде на олімпійську базу в Конча-Заспі, де готуватиметься до домашнього матчу проти Латвії. Цей поєдинок відбудеться 8-го листопада у залі Національного університету фізичного виховання і спорту України. Початок гри о 17.00.

У першому кваліфікаційному раунді збірна України разом із збірними Греції, Латвії та Кіпру потрапила до групи 3. Переможці кожної з шести кваліфікаційних груп отримають право зіграти у плей-оф відбору, де розігруватимуться путівки на чемпіонат світу-2017.

Кваліфікаційні турніри пройдуть з 4 листопада 2015-го року по 17 січня 2016-го. Матчі плей-оф відбудуться 10/12 та 14/16 червня 2016-го року.