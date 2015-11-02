УЄФА пропонує Україні розробити пропозиції щодо реформування системи безпеки на стадіонах

Окрім керівників ФФУ, Міністерства молоді та спорту України, ФК «Динамо», НСК «Олімпійський» та МВС країни, у нараді взяв участь директор департаменту з питань стадіонів та безпеки УЄФА Марк Тіммер, повідомляє прес-служба Федерації футболу України

Кожна із зазначених організацій виклала своє бачення обставин і причин інцидентів порушення правопорядку під час проведення футбольного матчу, а також – свої пропозиції, як боротися з подібними негативними явищами у майбутньому.

Представник УЄФА проаналізував відеоматеріали, на яких зафіксовано інцидент, і відзначив відсутність реакції з боку служби безпеки НСК, недостатній рівень підготовки стюардів, а також відсутність необхідної координації між особами, які відповідають за безпеку на стадіоні та правоохоронцями.

Марк Тіммер запропонував українській стороні протягом двох тижнів передати в Європейський футбольний союз пропозиції щодо реформування системи безпеки на стадіонах нашої країни. Нинішня, за його словами, безнадійно застаріла і не відповідає новій концепції безпеки Європейського союзу.

Модератор наради - виконавчий директор ФФУ Володимир Генінсон, підбиваючи підсумки, зауважив, що це «остання жовта картка» з боку УЄФА. У випадку нового рецидиву подібних порушень порядку українському футболу покажуть «червону». У підсумку, було прийнято рішення створити спільну комісію з представників усіх учасників наради, яка протягом 10 днів повинна внести конкретні пропозиції щодо кардинального виправлення ситуації.