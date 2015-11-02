Тренер "Шахтаря" Луческу про львівських вболівальників напередодні гри з "Мальме": Це не наші рідні вболівальники

Наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу розповів про те, за рахунок чого його команда може обіграти шведський "Мальме" у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів і знову поскаржився на львівських уболівальників, повідомляє прес-служба донецького клубу.

Кажучи про вболівальників на "Львів-Арені" Луческу в черговий раз поскаржився: "Ясно, що на стадіон прийдуть уболівальники. Але це все одно не наші рідні вболівальники. Не думаю, що вони будуть підтримувати так само, як рідні фани «Мальме» у Швеції. Вони чинили великий тиск на своїх футболістів, в якійсь мірі навіть на суддівство. Може бути, навіть завдяки цьому «Мальме» і виграв той матч. Стадіон був повний, що ж стосується завтра – не знаю. В деякій мірі можна назвати нейтральним. Я більше сподіваюся на своїх гравців і команду в цілому, менше – на вболівальників".

Розмірковуючи про майбутній матч, Луческу зазначив: "Ми зробили висновки після матчу в Швеції. В першу чергу, важлива мотивація. Постараємося змінити стиль нашої гри, діяти швидко. Також необхідно пам'ятати про те, що у складі суперника є футболісти високого класу, такі як Маркус Розенберг. Нашим бразильським футболістам необхідно більше вступати в єдиноборство з гравцями «Мальме». Ну і, повторюся, найважливішу роль грає мотивація. Упевнений, буде непросто. Але ми будемо намагатися з усіх сил", - зазначив тренер гірників.

А коментуючи програш "Мальме" в попередньому матчі чемпіонату Швеції 31 жовтня "Норчепингу" (0:2), Луческу зазначив: "В чемпіонаті Швеції «Мальме» не потрапив в зону Ліги Європи. А матч з нами буде для них найважливішим! Напевно, він коштує цілого чемпіонату. Якщо вони пройдуть нас, то зможуть далі виступати в цьому сезоні в єврокубках. Я спостерігав за складом суперника в минулих зустрічах: в ньому не завжди були футболісти, які виступають в Лізі чемпіонів. Очікую, що завтра зіграє кращий склад «Мальме». Природно, ми спробуємо взяти реванш за поразку в Швеції. А наш суперник завдяки тому результату буде сподіватися на те, що він все ж відбудеться далі з групи. Відчувати ілюзії з приводу двох топових команд цього квартету – «Реалу» і ПСЖ – не варто. Згадайте, як ми програли ці матчі".

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Мальме" відбудеться у Львові 3 листопада.