Українець Долгополов виграв матч першого кола тенісного "BNP Paribas Masters" в Парижі

В Парижі завершився матч 1-го кола тенісного турніру BNP Paribas Masters категорії ATP World Tour 1000 (призовий фонд - 3,288 млн. євро), в якому українець Олександр Долгополов обіграв Іржі Весели з Чехії, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6:3 7:6 (6).

В активі Долгополова 31 "віннер" й 17 невимушених помилок (14/26 у Веселі).

Для Олександра це перша перемога після повернення на корт на початку жовтня. До цього у нього була затяжна пауза, пов'язана з травмою.

У другому раунді паризького Мастерсу українця вже чекає іспанець Давид Феррер. Рахунок особистих зустрічей з цим суперником - 2:6. Між тим, востаннє тенісисти виходили разом на корт в 2014 році на турнірі в Ріо-де-Жанейро, де перемогу з рахунком 6:4, 6:4 святкував Долгополов.

Турнір у Парижі проходить 11-18 жовтня.