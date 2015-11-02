Фанатів "Дніпра" не пустять на гостьовий сектор у матчі Ліги Європи з "Сент-Етьєном"

Рішення прийнято за рекомендацією французької поліції, яка приймає такі заходи, враховуючи потенційні ризики у порушенні громадського порядку і зіткнень між прихильниками обох клубів, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро" з посиланням на лист від французів.

Командувач поліції Вінсент Маніні у своєму зверненні нагадав про сутички між уболівальниками, які відбулися в минулому році в Сент-Етьєн (тоді був поранений один з фанів «Дніпра», а двом шанувальникам «Сент-Етьєна» у судовому порядку заборонили відвідувати стадіон протягом 2 і 3 років) і в Києві (було кілька постраждалих з французької сторони).

Таким чином, фан-сектора «Дніпра» на матчі у Франції, який відбудеться 5 листопада, не буде.

Як повідомляв УНІАН, перший матч між командами в рамках групового етапу ЛЄ сезону 2014/15 відбувся в Дніпропетровську при порожніх трибунах і завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.