Українська тенісистка Світоліна візьме участь у WTA Elite Trophy
Підсумковий турнір року пройде в Китаї.
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна візьме участь у «WTA Elite Trophy», який вважається Підсумковим турніром року для "другого ешелону", повідомляє Тенісний портал України.
Світоліна потрапила в групу В з німкенею Андреа Петкович і іспанкою Карлою Суарес-Наварро.
З іспанкою у Світоліної статистика особистих зустрічей 1:1, а з німкенею 1:0 на користь українки.
Склад інших груп:
Група А: Вільямс, Кіз, Сайсай
Група С: Плишкова, Еррані, Янкович
Група D: Вінчі, Возняцкі, Кузнєцова
У свою чергу, у парному розряді Україну будуть представляти сестри Людмила і Надія Кіченок.
Українки потрапили до групи А, де зустрінуться з інтернаціональним дуетом Клаудія Янс-Ігначик (Польща)/Андрія Клепач (Словенія) і китаянками Чен Лянь/Ван Яфань.
Матчі турніру пройдуть 3-8 листопада в китайському місті Чжухай.