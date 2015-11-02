Українська тенісистка Світоліна візьме участь у WTA Elite Trophy

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна візьме участь у «WTA Elite Trophy», який вважається Підсумковим турніром року для "другого ешелону", повідомляє Тенісний портал України.

Світоліна потрапила в групу В з німкенею Андреа Петкович і іспанкою Карлою Суарес-Наварро.

З іспанкою у Світоліної статистика особистих зустрічей 1:1, а з німкенею 1:0 на користь українки.

Склад інших груп:

Група А: Вільямс, Кіз, Сайсай

Група С: Плишкова, Еррані, Янкович

Група D: Вінчі, Возняцкі, Кузнєцова

У свою чергу, у парному розряді Україну будуть представляти сестри Людмила і Надія Кіченок.

Українки потрапили до групи А, де зустрінуться з інтернаціональним дуетом Клаудія Янс-Ігначик (Польща)/Андрія Клепач (Словенія) і китаянками Чен Лянь/Ван Яфань.

Матчі турніру пройдуть 3-8 листопада в китайському місті Чжухай.