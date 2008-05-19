Вболівальники ”Челсі” і ”Манчестера” прибувають до Москви

У понеділок до Москви напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА почали з`їжджатися перші вболівальники з Великої Британії. Всього з 19 по 21 травня до столиці Росії прибудуть 50 (за іншими даними – 25) тисяч британців. Щоб уникнути зіткнень між фанатами, їх вирішили ізолювати один від одного ще до матчу: чартери і літаки регулярних авіаліній з болільниками «Манчестер Юнайтед» приземляться в «Домодєдово», а фанати «Челсі» – в «Шереметьєвому-2» та «Внукові».

Перший чартерний Boeing прибув сьогодні удень. Далі, як повідомили Газеті.Ru у прес-службі аеропорту, чартери прибуватимуть один за іншим, «практично кожні три хвилини». «У нас навіть немає точного розкладу, вони летять і летять», – зізнався співробітник прес-служби.

До центра міста вболівальників повезуть більше 200 наперед підготовлених автобусів.

В усіх аеропортах вболівальники з Великої Британії зможуть пройти паспортний і митний контроль в прискореному порядку: за годину близько 900 осіб. Організовані групи вболівальників проходитимуть по терміналах, де чергуватимуть посилені наряди транспортної міліції, по позначених коридорах у супроводі співробітників аеропорту і волонтерів УЄФА.

21 травня при виході з терміналів британців чекатимуть спеціальні автобуси, які в супроводі автомобілів ДАІ попрямують до стадіону «Лужники» одразу на матч.

Можливості заселитися в готель без попередньої броні в Москві зараз немає: все куплено мало не кілька місяців тому, навіть у фешенебельних 5-зіркових готелях з кімнатами дорожчими 300 євро за ніч. Близько трьох тисяч вболівальників «Челсі» і майже тисячі фанатів «Манчестера» відмовилися від своїх квитків, дізнавшись, що їм нема куди селитися. Британці шукали в Москві квартири на добу через російськомовні блоги і форуми.

З 20 по 24 травня в столиці Росії діятиме особливий план охорони громадського порядку. Місто поділять на три частини: перша – “Лужники” і вулиці навколо, друга – центр міста, третя - решта території Москви. Близько 300 міліціонерів, які більш-менш знають англійську, працюватимуть при вході в «Лужники», в готелях, а також приймати дзвінки і заяви на 02 і в райвідділах. Окрім співробітників МВС, охороняти фінал Ліги чемпіонів спеціально прибудуть 15 представників Скотланд-Ярду з інформацією “про особливості англійських вболівальників і можливі ризики». На самому стадіоні міліціонерів у формі не буде: в Європі порядок забезпечують стюарди. Щоправда, роль стюардів у Москві виконуватимуть ті ж міліціонери, переодягнуті в цивільне.