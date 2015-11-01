"Ворскла" зберегла місце у п'ятірці найсильніших УПЛ і "єврокубковій зоні"

Завершилися матчі 13-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в яких у заочній боротьбі за 5-е місце і потрапляння в "єврокубкову зону" по 1 очку набрали луцька "Волинь" і полтавська "Ворскла".

"Ворскла" зіграла внічию з "Олександрією" (1:1), а "Волинь" не змогла на своєму полі здолати ужгородську "Говерлу" (0:0).

"Ворскла", яка йшла перед цим туром на 5-му місці з перевагою в 1 бал над лучанами, на виїзді проводила матч з "Олександрією" і зуміла заробити в цій грі 1 очко. Вже на 18-й хвилині господарі поля відкрили рахунок завдяки точному удару Павла Мягкова. І протягом години ігрового часу перевага господарів поля зберігалася. Тим не менш, у цій важкій грі полтавчани зуміли зрівняти рахунок. На 78-й хвилині Артем Громов зробив м'який навіс в штрафну і Антон Шиндер в дотик пробив точно в ближній кут - 1:1.

В паралельному матчі в Луцьку господарі поля багато атакували, мали реальні гольові моменти, але забити гол хоча б одного разу так і не змогли - 0:0. "Волинь" втратила шанс обігнати "Ворсклу" у заочній боротьбі.

В ще одному матчі дня в Одесі "Чорноморець" зіграв внічию зі "Сталлю" з Дніпродзержинська з рахунком 1:1. При цьому, одеситам явно пощастило в цій грі. Рахунок на 32-й хвилині ударом з пенальті відкрив гравець "Сталі" Антон Котляр, а зрівняти результат "Чорноморець" зміг тільки на 4-й доданій хвилині гри. Пенальті у відповідь реалізував Владислав Калитвинцев.

Таким чином, після 13-ти турів в турнірній таблиці УПЛ зберігся дует лідерів - донецький "Шахтар" і київське "Динамо" - по 31 очку. У дніпропетровського "Дніпра" - 24 бали, луганської "Зорі" - 22, "Ворскли" - 19, "Волині" - 18.

14-й тур УПЛ відбудеться 7-8 листопада.