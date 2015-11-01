Українські шаблістки виграли у фіналі етапу Кубка світу з фехтування у Росії

Команда виступала у складі Ольга Харлан, Олена Вороніна, Олена Кравацька і Галина Пундик, повідомляє Національна федерація фехтування України.

Сьогодні українки обіграли команди Казахстану (45:29), Китаю (45:40), Італії (45:39) і у фіналі здобули перемогу над збірною Росії - 45:39. Таким чином, команда взяла реванш за поразку в «золотому матчі» на етапі Кубка світу в Каракасі, який відбувся три тижні тому.

Завдяки цій перемозі українська команда ще на крок наблизилася до отримання командного ліцензії на Олімпійські Ігри в Ріо-де-Жанейро-2016.

Попереду у шабельної збірної ще два етапи Кубка світу в Афінах (31 січня) і в Генті (21 лютого).

Збірна України є олімпійським чемпіоном командного турніру в жіночій шаблі Пекіна-2008. На наступних літніх Іграх у Лондоні-2012 цей вид в програмі змагань представлений не був.