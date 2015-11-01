Верняєв став срібним призером чемпіонату світу з гімнастики

У Глазго (Шотландія) завершився фінал чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у вправі на брусах у чоловіків, де 2-е місце виборов українець Олег Верняєв, повідомляє офіційний сайт змагань.

За свою вправу Верняєв отримав від суддів 16,066 бала.

Краще українця свою програму виконав спортсмен з Китаю Ю Хао 16,216.

Бронзу завоювали екс-українець Олег Степко, який представляє Азебайджан, і Денг Шуді з Китаю - по 15,966 бали.

Верняєв на цьому турнірі виступав в ролі діючого чемпіона світу у вправі на брусах, який він виграв у 2014-му році в китайському Нанкіні, але не зумів захистити титул.

Медаль Верняєва стала єдиною для збірної України на ЧС в Глазго. Раніше в особистому багатоборстві лідер збірної України посів 4-е місце.

ЧС з гімнастики проходив з 23 жовтня по 1 листопада.