УНІАН запустив новий тижневик про Євро-2012

Агентство УНІАН спільно з Національним агентством України з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 з футболу 19 травня 2008 року розпочинає випуск інформаційно-аналітичного тижневика «УНІАН – Євро-2012».

Тижневик виходитиме кожного четверга українською та російською мовами. Він безплатно розповсюджуватиметься серед українських та зарубіжних ЗМІ, органів влади.

У випуску "УНІАН – Євро-2012" публікується інформація про підготовку до Євро-2012. Зокрема, випуск міститиме інформацію про роботу Координаційної ради, Оргкомітету, Нацагентства, центральних та місцевих органів влади.

Також у випуску надаватимуться дані про підготовку необхідної інфраструктури - стадіонів, тренувальних баз, доріг, залізниць, аеропортів, готелів тощо.

Крім того, у тижневику подаватимуться зміни до законодавства та законодавчі ініціативи, пов’язані з підготовкою до Євро-2012. Публікуватимуться оперативні ексклюзивні коментарі, інтерв’ю та аналітичні матеріали тощо.

Випуск у вільному доступі розміщується на сайті УНІАН.