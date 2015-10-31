Дніпро не зміг вирвати перемогу у Олімпіка і втратив два очки

Матч 13-го туру чемпіонату України Дніпро - Олмипик завершився з рахунком 1:1. На гол Лео Матоса в першому таймі відповів Танчик точним ударом у другому таймі.

У минулому сезоні суперники грали чотири рази між собою. Два матчі чемпіонату завершилися з однаковим рахунком - 5:0 на користь "Дніпра". У кубковій дуелі команда Маркевича також була сильнішою в обох поєдинках - 2:0, 3:2.

Голи: Танчик, 47 — Лео Матос, 36

Олімпік: Махарадзе, Парцванія, Борзенко, Гришко, Гошкодеря (Федорів, 80), Моху, Поступаленко (Матяж, 79), Лебідь, Танчик, Огиря, Кадімян

Дніпро: Бойко, Чигринський (Зозуля, 59), Дуглас, Гуйє, Піко, Лео Матос, Бруну Гама, Ротань, Едмар (Данило, 81), Селезньов, Матеус (Бабатунде, 82)

Попередження: Лебідь, Парцванія, Огиря, Едмар, Лео Матос, Лебідь