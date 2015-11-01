УПЛ, 13-й тур, "Волинь" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 13-го туру української фтубольной Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі ужгородську "Говерлу".

Зустрічаються команди, які займають 6-е і 11-е місця в турнірній таблиці.

Якщо гості не мають високих цілей і не претендують на вихід в єврокубки, то "Волинь" всього на 1 очко відстає від полтавської "Ворскли", з якою веде боротьбу за 5-е місце і потрапляння за підсумками сезону в Лігу Європи. З урахуванням того, що "Ворскла" в ці ж хвилини, в паралельному матчі грає в гостях з йдучою на 8-му місці "Олександрією", у лучан є всі шанси в разі перемоги в своєму матчі обігнати суперника. Адже виїзд в Олександрію для будь-якої команди є досить складним випробуванням.

На котируваннях букмекерських контор "Волинь" вважається явним фаворитом. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,47 до 1, на нічию - 3,87 до 1, а на перемогу "Говерли" - 6,72 до 1.

Матч "Волинь" - "Говерла" розпочнеться в Луцьку о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.