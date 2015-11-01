УПЛ, 13-й тур, "Чорноморець" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі "Сталь" з Дніпродзержинська.

Зустрічаються команди, які займають 13-е і 9-е місця в таблиці, відповідно.

В Одесі зустрічаються команди, які розташувалися в нижній частині турнірної таблиці. І для одеситів, які всього на 4 очки випереджають йдучого на останньому місці запорізький "Металург", перемога набагато важливіше. Тим не менш, здолати міцний колектив-середняк з Дніпродзержинська колись грізному одеському клубу буде вкрай складно.

На котируваннях букмекерських контор гості вважаються фаворитами з мінімальною перевагою. На перемогу "Чорноморця" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,91 до 1, на нічию - 3,23 до 1, а на перемогу "Сталі" - 2,29 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Сталь" розпочнеться в Одесі о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.