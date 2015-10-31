Баскетбол, Суперліга, "Будівельник" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 1-го туру української баскетбольної Суперліги, в якому "Дніпро" приймає на своєму майданчику столичний "Будівельник".

Команди тричі зустрічалися в рамках товариських турнірів під час передсезонної підготовки. І всі три матчі виграв "Дніпро". Тепер на команди очікує перша офіційна гра нового сезону.

Чи зуміє "Будівельник" взяти реванш у суперника?

На котируваннях букмекерських контор фаворитом є "Дніпро", на перемогу якого ставки приймаються з коефіцієнтом 1,3 до 1. У той же час, на перемогу киян можна поставити з розрахунку 3,8 до 1, а на нічию в основний час - 14 до 1.

Матч у Дніпропетровську розпочнеться о 15.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.