"Шахтар" розтрощив "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився стартовий матч 13-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" була номінальним господарем у грі з донецьким "Шахтарем" і програла з рахунком 1:7.

Доля матчу була вирішена у другому таймі, коли "Шахтар" забив шість голів.

В першому таймі гра проходила у приблизно рівній боротьбі, але в кінцівці гірники все ж забили перший гол. На 39-й хвилині після багатоходової комбінації гірників Фред прийняв передачу Марлоса і щокою відправив м'яч у ворота. Захисник Михайло Сіваков завадив воротареві Ігорю Левченко, і м'яч опинився в сітці.

А у другому таймі глядачі "Славутич-Арени" побачили одразу сім голів, шість з яких забили гірники. На 47-й хвилині Степаненко зробив рахунок 2:0, на 58-й Тейшейра довів його до великого - 3:0. Після цього Микита Каменюка на 67-й хвилині реалізував пенальті і трохи скоротив перевагу гостей. Але, вже на 70-й хвилині Тейшейра зробив дубль і знову збільшив перевагу донеччан до трьох голів 4:1. Після цього, Едуардо Да Сілва на 75-й та 86-й хвилинах зробив дубль, а вже в доданий арбітром час, на 94-й, дубль оформив Степаненко.

Таким чином, гірники зберегли лідерство в турнірній таблиці і, як мінімум на добу, обігнали "Динамо" на 3 очки.

Інші матчі 13-го туру відбудуться у суботу-неділю.