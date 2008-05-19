Ющенко відправив Ахметову телеграму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав ФК "Шахтар" (Донецьк) із завоюванням звання чемпіона України з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, телеграмою на ім`я президента ФК "Шахтар" Ріната АХМЕТОВА, головного тренера Мірчі ЛУЧЕСКУ, футболістів та уболівальників В. ЮЩЕНКО "сердечно привітав команду з досягнутою перемогою – завоюванням звання чемпіонів України з футболу".

"Бажаю вам нових спортивних досягнень, успішного виступу в Лізі чемпіонів у наступному сезоні і вагомого внеску представників клубу в змаганнях за збірну України з футболу", – йдеться у привітанні Президента України.