Оприлюднено склад збірної України на Euro Ice Hockey Challenge

Найближчої неділі гравці та тренери національної збірної команди України з хокею зберуться на базі київського Палацу спорту, де відбудеться перший навчально-тренувальний збір команди нинішнього сезону.

5 листопада команда вирушить до румунського міста Галац, де візьме участь в міжнародному турнірні Euro Ice Hockey Challenge, повідомляє прес-служба Федерації хокею України. Суперниками синьо-жовтих стануть команда Нідерландів та дві збірні Румунії. У Румунії до команди приєднається нападаючий Віталій Доніка («Дунаря», Румунія) та захисник Іван Кротов («Трнава», Словаччина). На київський етап збору запрошено наступних виконавців: Воротарі: Едуард Захарченко («Дженералз»), Євгеній Напненко («Донбас») та Михайло Шевчук (ХК «Кременчук») Захисники: Володимир Алексюк («Подхале», Польща), Віталій Андрейків («Заглеб’є», Польща), Костянтин Рябенко («Дунаря», Румунія), Павло Акимов, Володимир Варивода, Володимир Романенко (всі – ХК «Кременчук»), Денис Петрухно, Всеволод Толстушко (обидва – «Донбас») Нападаючі: Сергій Черненко («Дунаря», Румунія), Артем Бондарєв («Стяуа», Румунія), Антон Бойков, Севастьян Карпенко, Олексій Костюк, Владислав Луговий, Юрій Петранговський, Дмитро Чернишенко, Олексій Янішевський (всі – ХК «Кременчук»), Сергій Бабинець, Віктор Захаров, Нікіта Буценко (всі – «Донбас»), Іван Савченко та Георгій Кіча (обидва – «Дженералз»)

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