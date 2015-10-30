Російський боксер Повєткін: "Я б поїхав в Київ заради бою з Кличком, всі ми - російські люди"

Поветкін не виключив можливості проведення бою в Києві, повідомляє Sportbox.ru.

"Звичайно, я поїхав би в Київ. Взагалі, я вважаю українців нашим братнім народом. Всі ми — російські люди. Сумно, що політика розділила народ. Як сказав Андрій Михайлович (Рябинский — промоутер), бої для того і проводяться, щоб робити людей ближчими один до одного. Ось з поляком боксую наприклад зараз. Нам не потрібна вся ця політична підоснова. Це неправильно", - зазначив Повєткін.

Також росіянин зазначив, що зараз перебуває в кращій формі, ніж під час поєдинку з Кличком у 2013-му році: "По-перше, ставлення змінилося, по-друге, ми з тренером чудово один одного розуміємо. Акцентовано працюємо саме над фізичними кондиціями. Звернули пильну увагу на харчування — це теж велика справа. Як говориться, як машину заправиш, так вона і поїде. Ну і, повторюся, ми з моїм тренером Іваном Кірпою знаходимо спільну мову. Це головне в нашій справі. Ми спілкуємося, розмовляємо, радимося. Я з ним, він — зі мною".

Перший бій Кличко - Повєткін відбувся в жовтні 2013 року в Москві. Тоді поєдинок тривав усі 12 раундів. Судді одноголосно присудили перемогу українцю за очками.