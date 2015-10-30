Екс-президент ФІФА Блаттер: Були таємні домовленості, що ЧС 2018 і 2022 років мали провести Росія і США

Екс-президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Зепп Блаттер заявив, що напередодні голосування за право проведення ЧС-2018 і 2022 років існувала таємна змова в керівництві ФІФА з метою віддати ці турніри по черзі Росії і США, повідомляє британська Financial Times.

Тим не менш, за словами Блаттера, в останній момент все змінилося через позицію президента УЄФА Мішеля Платіні. "Платіні виявився під тиском французького уряду й Саркозі особисто. Від нього вимагали голосувати за Катар. Більше того, Платіні подзвонив мені і попередив, що разом з ним за Катар проголосує ще ряд інших делегатів Виконкому ФІФА", - зазначив Блаттер.

Після цього відносини між ФІФА і політичним керівництвом США стали різко псуватися, підсумував Блаттер.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2015 року в ФІФА вибухнув найбільший корупційний скандал, що супроводжувався гучними арештами великих чиновників організації. 27 травня швейцарська поліція за поданням американського ФБР заарештувала сімох високопоставлених функціонерів асоціації. Незважаючи на скандал, 29 травня президент ФІФА Зепп Блаттер на 65-му конгресі організації був переобраний на свою посаду на новий термін - п'ятий поспіль. Але, вже 2 червня Блаттер змушений був достроково залишити свій пост.