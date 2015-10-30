У чвертьфіналі Кубка України "Шахтар" зіграє з "Ворсклою", "Динамо" - з "Олександрією"

У Києві завершилася процедура жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу, згідно з якою "Шахтар" зіграє два матчі з "Ворсклою" (Полтава), київське "Динамо" - з "Олександрією", дніпропетровський "Дніпро" - зі "Сталлю" з Дніпродзержинська, а луганська "Зоря" - з луцькою "Волинню", повідомляє офіційний сайт Української футбольної Прем'єр-ліги.

Як і на інших етапах даного турніру, при жеребкуванні був застосований принцип рейтинговості.

На момент жеребкування в число «сіяних» потрапили «Шахтар», «Динамо», «Дніпро» і «Зоря». Представники названого квартету отримали суперників з числа «несіяних». А саме одну з наступних команд – «Ворскла», «Волинь», «Олександрія», «Сталь».

Варто зазначити, що починаючи з чвертьфіналу боротьбу за почесний трофей продовжують виключно представники Прем'єр-ліги.

У чвертьфіналі переможець буде визначатися за сумою 2-х матчів – вдома і на виїзді. Згідно затвердженого плану-календаря змагань сезону 2015/16, базовими датами чвертьфіналів є 3 грудня 2015 р. і 2 березня 2016 р.