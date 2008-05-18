Росія - чемпіон світу з хокею
23:00, 18 травня 2008Спорт
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Драматичний поєдинок
Збірна Росії з хокею зайняла перше місце на чемпіонаті світу, вигравши у фінальному матчі у збірної Канади з рахунком 4:5.
Автором "золотої" шайби в овертаймі став Ілля Ковальчук, який відзначився, коли команда грала в більшості.
Перший тайм, відкривши рахунок, Росія програла 3:1, в другому команди обмінялися голами (4:2), в третьому - зрівняла рахунок за 5 хвилин до кінця (Ковальчук) і перевела фінал в овертайм.
І виграла...
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