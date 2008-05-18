Луческу сподівається ще побачити футболістів ”Шахтаря”

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ сподівається, що провідні футболісти клубу в літнє міжсезоння не виїдуть в інші команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції після завершального матчу чемпіонату України з футболу 2007/2008 року "Шахтар" – "Металург" (Донецьк).

"Хочеться, щоб гравці не виїхали в інші команди, а хотіли грати тут", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він відзначив, що в переможному матчі його команда показала "видовищну гру" і "з першої хвилини була впевнена, що виграє".

"Ми заслужили перемоги в Кубку України і чемпіонаті і підтвердили, що є кращою командою України", - наголосив М.Луческу.

Водночас він наголосив, що "не треба задовольнятися лише цими перемогами". "Ми зобов`язані зробити новий крок у Лізі чемпіонів УЄФА. Впевнений, що досвід, набутий нашими гравцями, дасть змогу їм вдаліше виступити в новому сезоні Ліги чемпіонів", - наголосив наставник "Шахтаря".

Він також висловив побажання, щоб "команда збереглася і на новому стадіоні добилася нових перемог".

На завершення М.ЛУЧЕСКУ подякував за підтримку уболівальникам, журналістам і особисто президентові клубу Рінату АХМЕТОВУ "за любов до країни, краю і команди, що її він проявляє щодня".

Як повідомляв УНІАН, 17 травня донецький "Шахтар" виграв чемпіонат України з футболу, перемігши "Металург" з рахунком 4:1.