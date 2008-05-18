Василь Іванчук виграв шаховий турнір у Софії

Український гросмейстер Василь Іванчук став переможцем міжнародного шахового турніру MtelMaster в Софії, вигравши партію останнього, 10-го туру.

Сьогодні йому могло вистачити нічиєї в поєдинку з болгарином Іваном Чепариновим, але українець, граючи чорними фігурами, зміг отримати перемогу.

У двох інших партіях останнього туру: Веселин Топалов (Болгарія) - Теймур Раджабов (Азербайджан) і Левон Аронян (Вірменія) - Бу Сянчжі (Китай), переможців не було.

У результаті у Іванчука - 8 очок, Топалова - 6,5, Раджабова - 5,5, Чепаринова - 4, Бу Сянчжі і Ароняна - по 3 очки.