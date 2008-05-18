Василь Іванчук виграв шаховий турнір у Софії
17:49, 18 травня 2008Спорт
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8 очок у десятьох турах
Український гросмейстер Василь Іванчук став переможцем міжнародного шахового турніру MtelMaster в Софії, вигравши партію останнього, 10-го туру.
Сьогодні йому могло вистачити нічиєї в поєдинку з болгарином Іваном Чепариновим, але українець, граючи чорними фігурами, зміг отримати перемогу.
У двох інших партіях останнього туру: Веселин Топалов (Болгарія) - Теймур Раджабов (Азербайджан) і Левон Аронян (Вірменія) - Бу Сянчжі (Китай), переможців не було.
У результаті у Іванчука - 8 очок, Топалова - 6,5, Раджабова - 5,5, Чепаринова - 4, Бу Сянчжі і Ароняна - по 3 очки.
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