Україна випереджає Польщу щодо будівництва стадіонів

Україна випереджає Польщу в підготовці стадіонів до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який пройде в двох країнах, повідомив РІА Новости заступник польського посла Лешик Шерепка, відвідавши у суботу будівництво стадіону в Донецьку.

"Коли ми говоримо про стадіон, то я думаю, що ви попереду нас, тому що ми тільки починаємо будувати такі стадіони. Але у нас дещо інший принцип, бо у вас найкращий стадіон готується приватною особою - паном Ахметовим. У Дніпропетровську теж стадіон у приватній власності", - сказав Шерепка, зазначивши водночас, що в Польщі стадіони будуть у комунальній власності.

"Але ми думаємо, що ми теж встигнемо, ми вже визначили гроші на будівництво, тож не буде жодних проблем у цьому напрямі", - сказав він.

Натомість заступник посла вважає, що Польща випереджає Україну за ступенем готовності інфраструктури.

"Тому що ми вже кілька років з Євросоюзом, і у нас все дещо інакше побудовано. Якщо говорити про інфраструктуру, про транспорт, про медичне обслуговування, то ми, напевно, попереду вас", - сказав Шерепка.

При цьому він висловив думку, що не варто говорити про те, яка з країн у цьому випадку є лідером підготовки до Євро-2012. "Ми спільно справу робимо", - зазначив дипломат.

Планується, що в Україні матчі Євро-2012 прийматимуть Київ, Донецьк, Львів і Дніпропетровськ як основні міста, Одеса і Харків - як запасні. В рамках підготовки до Євро-2012 Україна має реалізувати ряд інфраструктурних проектів, зокрема щодо будівництва й реконструкції доріг, мостів, готелів і стадіонів.