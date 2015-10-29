Британський канал Sky Sport представив промо-ролик до бою Кличко - Ф`юрі (відео)

15:11, 29 жовтня 2015
Спорт
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До проведення бою залишилося 30 днів.

klitschko-brothers.com

Телеканал Sky Sport представив промо-ролик титульного поєдинку Володимир Кличко - Тайсон Ф`юрі.

Саме цей телеканал транслюватиме бій на території Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка і британця Тайсона Ф'юрі відбудеться 28 листопада в Дюсельдорфі (Німеччина).

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