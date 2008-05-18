Сьогодні фінал чемпіонату світу з хокею (букмекерські ставки)

Збірна Канади є фаворитом фінального матчу чемпіонату світу з хокею проти команди Росії, вважають букмекери.

Авторитетна контора William Hill при перемозі канадців в основний час виплатить дворазовий розмір ставки (коефіцієнт 2,0), натомість як успіх росіян протягом трьох періодів оцінюється коефіцієнтом 2,8 (поставлені 100 рублів принесуть передбачливому гравцеві 180 рублів чистого прибутку).

Букмекери з Bwin оцінюють шанси команди Росії трохи вище: 2,7 проти 2,1 на перемогу канадців. Якщо ж враховувати овертайм, який у фінальному поєдинку триватиме повноцінні 20 хвилин, і можливі післяматчеві буліти, то коефіцієнт на чемпіонство Росії становить 2,1, а на золотий дубль канадців - 1,65.

Набагато оптимістичніша до земляків російська контора "Марафон", на думку якої шанси команд практично рівні. На перемогу росіян в основний час пропонується ставити з коефіцієнтом 2,25, на перемогу канадців - 2,20. Найбільш вірогідними рахунками після закінчення 60 хвилин гри є 2:2, 3:3, 3:2 і 4:3 на користь канадців, 3:2 на користь росіян (всі - з коефіцієнтом 15,0).

Обидві команди не зазнали на нинішньому чемпіонаті жодної поразки, переможна серія канадців з урахуванням торішньої першості становить 17 матчів. Збірна Росії не здобувала золота світового форуму з 1993 року, проти канадців та обставина, що з 1986 року господарі чемпіонату його не виграють, нагадує РІА "Новости".

Фінальний матч ЧС-2008 Канада - Росія почнеться в Квебек-Сіті сьогодні о 20.00.