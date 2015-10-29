Київське "Динамо" готове забезпечити прийом фанатів "Металіста" і уникнути провокацій під час матчу Прем'єр-ліги

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) готовий прийняти фанатів харківського "Металіста" на грі 13-го туру чемпіонату України, оплатити квитки в гостьовий сектор і посилити заходи безпеки, щоб уникнути провокацій, повідомляється на сайті ФК "Динамо".

Клуби вступили в листування, під час якого представники ФК "Металіст" попередили колег з Києва, що на майбутній матч приїдуть вболівальники з Харкова та інших міст України з метою массового забігу на футбольне поле і зриву матчу.

У листі-відповіді представники "Динамо" запевнили, що всі оргпитання щодо гри в Києві будуть вирішені на належному рівні. А в листі до ОПФКУ "Прем'єр-ліга" уточнили, що здивовані тією обставиною, що ФК "Металіст" самоусунувся від вирішення проблеми з власними фанатами. Також представники "Динамо" повідомили, що приймуть вболівальників гостьової команди, придбають за власні кошти квитки для фанів "Металіста" на гостьовий сектор стадіону і посилять заходи безпеки на "Олімпійському" під час самої гри.

Напередодні, у ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що вболівальники ФК "Металіст" готові зірвати матч у Києві заради того, щоб звернути увагу громадськості на проблеми клубу. Пізніше, представники фан-рухів ФК "Металіст" спростували цю інформацію.

31 жовтня в рамках 13-го туру Ліги Парі-матч відбудеться матч київського «Динамо» та харківського «Металіста». Гра пройде в Києві на НСК «Олімпійський». Початок зустрічі о 17:00.