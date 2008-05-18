Янукович і Ахметов зробили коло пошани довкола стадіону

У Донецьку лідерові Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ вручили медаль чемпіона України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія нагородження команди і всіх, хто причетний до її успіху, розпочалася на стадіоні одразу після завершення матчу "Шахтар" – "Металург" (Донецьк) увечері 17 травня.

Окрім В.ЯНУКОВИЧА медалі чемпіонів одержали також голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, автор гімну ФК "Шахтар" російський композитор Ігор КРУТИЙ.

У торжествах взяли участь багато народних депутатів від Партії регіонів і секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

У своєму зверненні до уболівальників з нагоди перемоги "Шахтаря" В.ЯНУКОВИЧ подякував за перемогу гравцям, тренерам і президентові клубу Рінату АХМЕТОВУ, побажавши їм добитися успіхів у європейських чемпіонатах.

На завершення церемонії нагородження В.ЯНУКОВИЧ, Р.АХМЕТОВ, а також керівники міста і області разом з командою зробили коло пошани біговою доріжкою стадіону під овації уболівальників.