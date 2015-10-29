УЄФА оприлюднив розклад матчів чемпіонату Європи з міні-футболу за участю збірної України

Оприлюднено розклад фінальної стадії ЄВРО-2016 з футзалу (міні-футболу), яка пройде в Белграді і розпочнеться 2 лютого матчем між збірними Сербії та Словенії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч-відкриття турніру розпочнеться о 19.30 за київським часом

Після матчу відкриття о 22:00 розпочнеться поєдинок групи В між суперниками збірної України - командами Іспанії та Угорщини. Матчі ж за участю збірної України відбудуться 4 лютого (Угорщина - Україна, 22:00) і 6 лютого (Україна - Іспанія, 22:00).

Чвертьфінали відбудуться 8-9 лютого, півфінали - 11 лютого, матч за 3-е місце і фінал - 13 лютого.

Згідно з регламентом турніру 12 команд поділені на 4 групи - по 3 в кожній. По дві кращі команди з групи виходять у плей-офф.

Євро-2016 з футзалу пройде в Сербії з 2 по 13 лютого.