Крим стане центром підготовки до Олімпіад

Крим найближчим часом стане центральним осередком олімпійської підготовки з літніх видів спорту. Про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО під час наради з міністром у справах молоді, сім’ї та гендерної політики АР Крим Тетяною ЄЖОВОЮ та головою Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з фізкультури та спорту Сергієм ДОЦЕНКОМ,

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінмолодьсім’ї та спорту, за словами Ю.ПАВЛЕНКА, проекти відповідних рішень вже проходять погодження.

Також міністр повідомив, що з 1-го червня по всій території України стартує «Олімпійське літо» – комплекс масових спортивних заходів для населення. Ю.ПАВЛЕНКО попросив активно долучитися до цього процесу кримську владу з тим, щоб в особливий для Криму літній період якомога більшу кількість людей, як місцевих мешканців, так і гостей півострову, залучити до занять спортом та здорового способу життя.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що нещодавно він провів робочу зустріч з президентом Європейської легкоатлетичної асоціації Хансйоргом ВІРЦЕМ, під час якої запропонував провести в Ялті Кубок Європи з бігу 2009 року.

«За умови чіткої реалізації наших спільних планів по розвитку спортивної інфраструктури Криму, ми забезпечимо можливість проводити на півострові змагання європейського та світового рівнів, а це також додатковий туристичний ресурс для Республіки, – зазначив міністр, – однак для цієї роботи потрібні активні дії всіх власників спортивних баз, ми всі знаємо, що це не лише держава».