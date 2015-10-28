Український стрибун у воду Бондар став громадянином РФ
Спортсмен вже рік не виступає за збірну України.
Український стрибун у воду Олександр Бондар отримав паспорт громадянина Російської Федерації, повідомляє портал Збірна Росії.
21-річний спортсмен є учасником Олімпійських ігор-2012, призером чемпіонату світу (2011), дворазовим переможцем (2013) і семиразовим призером чемпіонатів Європи у складі збірної України.
Раніше він висловлював бажання дебютувати у складі збірної Росії вже на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
У той же час, як повідомив УНІАН головний тренер збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачова, спортсмен повинен отримати дозвіл від Федерації зі стрибків у воду України. "Те, що він рік не виступає за збірну України, не має ніякого значення", - наголосила тренер.
Бондар рік тому одружився на мешканці Москви і з тих пір живе і тренується в Росії.
Бондар спеціалізується на індивідуальних та синхронних стрибках з вишки.