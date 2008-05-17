Шахтар завоював золото Чемпіонату України з футболу
Динамо довелося відіграватися
Завершилися матчі завершального 30 туру Чемпіонату України з футболу 2007/2008. Володарем золота став Шахтар. У донецькому дербі цілком передбачено Шахтар обіграв Металург. Правда, не обіграв, а скоріше познущався 4:1. Таким чином результат у Харкові для Динамо вже нічого не вирішував. Киянам по ходу гри двічі довелося відіграватися, а Металіст виглядав переконливіше.
Вищу лігу залишають Закарпаття і Нафтовик, які набрали найменшу кількість очок.
Чемпіонат України 30 тур
30 турШахтар - Металург Д 4 : 1 (Жадсон 11, Ілсіньйо 33, Фернандіньйо 38, Кравченко 65 - Косирін 51)
Металіст - Динамо 2 : 2 (Девіч 36, 77 - Каддурі 71, Олейник 90)
Дніпро - Карпати 0 : 0
Ворскла - Нафтовик-Укрнафта 1 : 1 (Цуррі 57 пен. - Каракевич 64)
Чорноморець - Кривбас 1 : 1 (Гришко 15 - Мельник 90+1)
Закарпаття - Зоря 0 : 2 (Луценко 14, Воробей 67)
Арсенал - ФК Харків 0 : 0
Таврія - Металург З 2 : 2 (Йокшас 52, Назаров 90+1 - Лазарович 59, Кабанов 85)
Нападаючий Металіста Марко Девіч, який оформив дубль в матчі з Динамо, став кращим бомбардиром нинішнього чемпіонату з результатом у 20 забитих м`ячів.
Підсумкова таблиця Чемпіонату України з футболу 2007/20081 Шахтар 74 2 Динамо 71 3 Металіст 63
2 Динамо 71
3 Металіст 634 Дніпро 59
5 Таврія 47
6 Арсенал Д 42
7 Чорноморець 38
8 Ворскла 36
9 Металург З 36
10 Карпати 33
11 Зоря 31
12 Металург Д 31
13 Кривбас 30
14 ФК Харків 27
15 Нафтовик-Укрнафта 26 16 Закарпаття 18
16 Закарпаття 18