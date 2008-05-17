Шахтар завоював золото Чемпіонату України з футболу

Завершилися матчі завершального 30 туру Чемпіонату України з футболу 2007/2008. Володарем золота став Шахтар. У донецькому дербі цілком передбачено Шахтар обіграв Металург. Правда, не обіграв, а скоріше познущався 4:1. Таким чином результат у Харкові для Динамо вже нічого не вирішував. Киянам по ходу гри двічі довелося відіграватися, а Металіст виглядав переконливіше.

Вищу лігу залишають Закарпаття і Нафтовик, які набрали найменшу кількість очок.

Чемпіонат України 30 тур Шахтар - Металург Д 4 : 1 (Жадсон 11, Ілсіньйо 33, Фернандіньйо 38, Кравченко 65 - Косирін 51)

Металіст - Динамо 2 : 2 (Девіч 36, 77 - Каддурі 71, Олейник 90)

Дніпро - Карпати 0 : 0

Ворскла - Нафтовик-Укрнафта 1 : 1 (Цуррі 57 пен. - Каракевич 64)

Чорноморець - Кривбас 1 : 1 (Гришко 15 - Мельник 90+1)

Закарпаття - Зоря 0 : 2 (Луценко 14, Воробей 67)

Арсенал - ФК Харків 0 : 0

Таврія - Металург З 2 : 2 (Йокшас 52, Назаров 90+1 - Лазарович 59, Кабанов 85)

Нападаючий Металіста Марко Девіч, який оформив дубль в матчі з Динамо, став кращим бомбардиром нинішнього чемпіонату з результатом у 20 забитих м`ячів.

Підсумкова таблиця Чемпіонату України з футболу 2007/2008 1 Шахтар 74 2 Динамо 71 3 Металіст 63 4 Дніпро 59

5 Таврія 47

6 Арсенал Д 42

7 Чорноморець 38

8 Ворскла 36

9 Металург З 36

10 Карпати 33

11 Зоря 31

12 Металург Д 31

13 Кривбас 30

14 ФК Харків 27