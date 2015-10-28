"Дніпро", "Волинь", "Олександрія" та "Сталь" вийшли у чвертьфінал Кубка України з футболу

Завершилися чотири матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в яких визначилися останні учасники чвертьфіналу турніру - дніпропетровський "Дніпро", луцька "Волинь", "Олександрія" і дніпродзержинська "Сталь".

Найбільш гострим виявилося протистояння у грі "Дніпро" - "Олімпік" (Донецьк), яка завершилася з рахунком 3:2 (перший матч також завершився перемогою "Дніпра" - 2:0).

Господарі поля впевнено контролювали гру і на 33-й хвилині відкрили рахунок завдяки точному удару Бруно Гама - 1:0. Але, протягом двох хвилин в середині другого тайму суперник не тільки зрівняв рахунок, а й вийшов уперед. Голи забили Володимир Лисенко та Сергій Шестаков - 1:2. У цій ситуації "Олімпіку" залишався лише один гол до бажаної переваги в два голи і перемоги за сумою двох ігор. Тим не менше, господарі проявили холоднокровність. У самій кінцівці, на 89-й хвилині, Михель Бабатунде зрівняв рахунок, а вже в доданий арбітром час, на 94-й, Роман Зозуля приніс "Дніпру" перемогу - 3:2.

В інших матчах дня "Сталь" обіграла "Гірник" з Кривого Рогу - 2:1 (перший матч - 1:1), "Олександрія" обіграла "Зірку" з Кіровограда - 2:0 (1:1), а "Волинь" розтрощила "Миколаїв" - 5:0 (2:0).

Як повідомляв УНІАН, напередодні путівки в 1/4 фіналу Кубка України здобули київське "Динамо", донецький "Шахтар", луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла".

Жеребкування 1/4 фіналу КУ відбудеться в п'ятницю, 30 жовтня.