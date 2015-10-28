Квитки на матч плей-офф відбору Євро-2016 Україна - Словенія були розкуплені протягом одного дня

Вся доступна для продажу квота квитків на матч Україна – Словенія, що відбудеться на "Львів-Арені" викуплена або заброньована, повідомляє сайт комерційного партнера Федерації футболу України «Україна Футбол Інтернешнл» (УФІ), який реалізує квитки на матчі национальної команди.

"Продаж на сайті припинено на добу для здійснення оплати заброньованих квитків", - йдеться у повідомленні.

У разі, якщо не всі броні будуть викуплені, продаж відновиться завтра, 29 жовтня, о 12:00.

Квитки на матч плей-офф УЄФА Євро-2016 Україна – Словенія надійшли у продаж на сайті УФІ 28 жовтня о 12.00. Цінова категорія квитків - від 70 до 300 гривень на звичайні місця, 1500 та 2000 гривень – з доступом до ресторану стадіону (харчування та напої входять до вартості квитка).

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 2015 року у м. Львів на стадіоні «Арена Львів» національна збірна команда України з футболу проведе матч плей-офф відбору Євро-2016 зі збірною командою Словенії. Початок матчу о 19:00.