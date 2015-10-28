За посаду президента ФІФА боротимуться сім кандидатів

За посаду президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) боротимуться сім осіб, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На даний момент, на посаду претендують:

- президент УЄФА Мішель Платіні;

- генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно;

- принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн;

- бізнесмен з ПАР Мосима Сексвале;

- екс-заступник генерального секретаря ФІФА Жером Шампань;

- президент Асоціації футболу Ліберії Муса Біліті;

- президент Азіатської футбольної конфедерації Салман Аль-Халіфа.

Раніше повідомлялося, що Мішель Платіні усунений від футболу на 90 днів, з можливістю продовження цього строку. але не більше ніж на 45 днів. Перший термін завершиться до процедури виборів президента ФІФА.

Вибори президента ФІФА відбудуться 26 лютого 2016-го року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року в ФІФА вибухнув найбільший корупційний скандал, який супроводжувався гучними арештами впливових чиновників організації. Незважаючи на скандал, 29 травня президент ФІФА Зепп Блаттер на 65-му конгресі організації був переобраний на свою посаду на новий термін - п'ятий поспіль. Але, вже 2 червня Блаттер змушений був достроково залишити свою посаду.