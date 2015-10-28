За посаду президента ФІФА боротимуться сім кандидатів
Завершилася процедура подачі документів на посаду президента Міжнародної федерації футболу.
За посаду президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) боротимуться сім осіб, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
На даний момент, на посаду претендують:
- президент УЄФА Мішель Платіні;
- генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно;
- принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн;
- бізнесмен з ПАР Мосима Сексвале;
- екс-заступник генерального секретаря ФІФА Жером Шампань;
- президент Асоціації футболу Ліберії Муса Біліті;
- президент Азіатської футбольної конфедерації Салман Аль-Халіфа.
Раніше повідомлялося, що Мішель Платіні усунений від футболу на 90 днів, з можливістю продовження цього строку. але не більше ніж на 45 днів. Перший термін завершиться до процедури виборів президента ФІФА.
Вибори президента ФІФА відбудуться 26 лютого 2016-го року.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року в ФІФА вибухнув найбільший корупційний скандал, який супроводжувався гучними арештами впливових чиновників організації. Незважаючи на скандал, 29 травня президент ФІФА Зепп Блаттер на 65-му конгресі організації був переобраний на свою посаду на новий термін - п'ятий поспіль. Але, вже 2 червня Блаттер змушений був достроково залишити свою посаду.