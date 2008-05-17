За тисячний гол «Шахтаря» Фернадіньйо одержав щит і меч (фото)

Футбольний клуб «Шахтар» нагородив автора тисячного гола «Шахтаря» в чемпіонатах України. Ним став бразильський легіонер «гірників» Фернандіньйо. На 64-ій хвилині матчу 29-го туру між ФК «Харків» і донецьким «Шахтарем» бразилець неповторно пробив пенальті, чим закріпив перевагу донеччан і одночасно вписав своє ім`я в скрижалі історії клубу.

Футблісту вручили унікальний щит і меч, які ілюструють стару істину: найкращий захист – це напад, відзначає прес-служба ФК «Шахтар».

«Щит виконаний з елементів сталі і міді. Його форма – майже точна копія клубної емблеми «Шахтаря», зі всіма властивими їй елементами, – розповідає Віктор Бурдук, керівник ковальського підприємства «Гефест», що виготовило подарунок. – Що стосується меча, то він викований з трьох компонентів: мідь, латунь і сталь. Причому на клинку меча зображена римська літера «М», що символізує ту результативну тисячу, заради якої він і кувався».

Фернандіньйо також вручили футболку з номером «1000».

Фото УНІАН