Южненський "Хімік" поступився у першому матчі волейбольного Кубку ЄКВ французькому "Нанту"

Українська жіноча волейбольна команда «Хімік» (Южне) у гостях програла в п’яти сетах французькому «Нанту» у першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ - 2:3 (25:19, 23:25, 22:25, 25:23, 8:15), повідомляє Федерація волейболу України.

Матч проходив у рівній і напруженій боротьбі, де лише в першій та п`ятій партіях перевага одного з суперників була відчутною. В трьох сетах в середині гри переможець визначався з перевагою у 2-3 очка.

Найрезультативнішою у складі української команди стала Анастасія Чернуха, на рахунку якої 20 балів (19 - атака, 1 - блок). Ще 15 балів на рахунку Катерини Сильченкової (12, 3).

Тепер доля двоматчевого протистояння вирішиться в Южному 10 листопада. Для того, щоб вийти в 1/8 фіналу, «Хіміку» необхідно перемогти з рахунком 3:0, або 3:1. За рахунку 3:2 треба буде ще й вигравати додатковий «золотий сет».