Оприлюднено склад збірної України з гандболу до відбіркових матчів Чемпіонату світу-2017

Чоловіча збірна України розпочала підготовчий збір у Запоріжжі перед стартовими матчами кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу-2017, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

З розширеної заявки з 28 гандболістів на участь в усьому кваліфікаційному турнірі, головний тренер визначив 20 гандболістів, які готуватимуться до двох перших ігор.

Склад збірної України:

Голкіпери: Ігор Чуприна ("Татран", Словаччина), Вадим Бражник (Dunarea Calarasi), Євген Умовіст (ЗТР), Антон Деревянкин (ЗТР).

Розігруючі: Олександр Тільте (ЗТР), Едуард Клюйко ("СКІФ Краснодар", Росія), Олександр Южбабенко (AHC Dunarea Calarasi).

Ліві півсередні: В’ячеслав Садовий ("Татран", Словаччина), Станислав Жуков ("Мотор"), Максим Карамишев (ЗТР).

Праві півсередні: Юрій Маньковський (Ankara BSB, Туреччина), Роман Чичикало ("Локомотив-Польот", Росія).

Лінійні: Олександр Шевельов ("Мотор"), Роман Северин (ЗТР), Дмитро Тютюнник (ЦСКА).

Ліві крайні: Євген Жук ("Мотор"), Євген Константинов (ЗТР ).

Праві крайні: Артем Козакевич ("Мотор"), Андрій Акименко (ЗТР), Олексій Ганчев (ЗТР).

Через виступи у клубах пропустять запорізький збір легіонери Ігор Чуприна, В’ячеслав Садовий та Юрій Маньковський, які приєднають до команди вже в Києві перед вильотом на першу гру проти Кіпру. На першому тренуванні збірної 27-го жовтня також не було ще двох легіонерів Вадима Бражника та Олександра Южбабаенка. Обидва мають прибути до Запоріжжя увечері 28-го числа. Нажаль, через травму спини кілька днів тренувань пропустить Євген Константинов, який втім сподівається встигнути відновитись та бути готовим до матчу проти Кіпру.

Через те що на запорізькому зборі відсутній Чуприна, до збірної в якості третього воротаря головний тренер Віталій Андронов залучив голкіпера ЗТР Антона Деревянкина, якого не було в розширеній заявці.

В Запоріжжі збірна працюватиме в режимі дворазових щоденних тренувань у спорткомплексі «Запоріжалюмінбуд». Проведення контрольного поєдинку проти «Мотора» 30 жовтня залишається під питанням.

4 листопада збірна України в Нікосії зіграє проти команди Кіпру, а 8-го листопада в Києві прийматиме Латвію.