Кубок України, 1/8 фіналу, "Дніпро" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Дніпро" прийматиме на своєму полі донецький "Олімпік".

У першому матчі в Києві на полі НТК ім. Баннікова номінальні господарі з "Олімпіка" програли з рахунком 0:2. Голи в першому матчі на рахунку Євгена Селезньова і Міхеля Бабатунде.

Для перемоги за сумою двох ігор "Дніпро" сьогодні влаштує навіть поразка з мінімальним рахунком, в той час як гостям необхідно буде вигравати з різницею в два голи і більше - 1:3, 2:4 і т. д. В разі повторення результату першої гри (0:2 на користь гостей) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Говорячи про дуель дніпропетровської команди з донецьким «Олімпіком» вкрай непросто припустити, при всій повазі до донецького клубу, що він в змозі відіграти дефіцит у два м'ячі, який утворився після першої гри в Києві. Принаймні, якщо подібне станеться, то це однозначно буде сама приголомшлива сенсація нинішнього розіграшу, і одна з таких у всій історії вітчизняного турніру. Щоправда, гості приїхали аж ніяк не в занепадницькому настрої, а під девізом, озвученому їх наставником Романом Санжаром: «Шансів у нас мало, але вони є».

На котируваннях букмекерських контор ставки на перемогу "Дніпра" приймаються з коефіцієнтом 1,20 до 1, на нічию - 5,84 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 12,17 до 1.

Матч "Дніпро" - "Олімпік" розпочнеться у Дніпропетровську о 19.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".