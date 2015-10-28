Українські тенісисти Долгополов і Стаховський програли в першому ж колі турніру в Базелі

У Базелі (Швейцарія) відбулися матчі 1-го кола тенісного турніру Swiss Indoors Basel категорії ATP World Tour 500 (призовий фонд - €1,575 млн.), в яких зазнали поразки українці Сергій Стаховський та Олександр Долгополов, повідомляє Великий теніс України.

Долгополов не зміг закінчити матч проти Душана Лайовича (Сербія) - 4:6, 0:2. Найсильніший тенісист України лідирував по ходу стартового сету 4:2, але потім програв шість геймів поспіль - чотири у першій партії і два у другій. І на початку другого сету Долгополов прийняв рішення завершити поєдинок.

У свою чергу, Григор Димитров (Болгарія) у двох сетах здолав Стаховського - 6:3, 6:4.

Для перемоги болгарину достатньо було зробити по одному брейку у кожній партії, у той час як українцю не вдалося заробити жодного брейк-поінта за матч.

Турнір у Базелі проходить з 26 жовтня по 1 листопада.