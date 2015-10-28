Бубка інспектуватиме ІІІ ЮОІ в Лозанні
Президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка призначений до складу Координаційної комісії МОК, яка опікуватиметься III зимовими Юнацькими Олімпійськими іграми 2020 року, що прийматиме Лозанна (Швейцарія).
Відповідне рішення, яке було ухвалено Міжнародним Олімпійським Комітетом на чолі з його президентом Томасом Бахом, є свідченням високого авторитету та вагомої ролі українського олімпізму і його очільника, повідомляє прес-служба НОК України.
До групи міжнародних експертів увійшли ще ряд спортивних менеджерів, які займатимуться моніторингом процесу підготовки до Ігор, а також взаємодією з Оргкомітетом змагань та різними його підрозділами.
Нагадаємо, що раніше Сергій Бубка очолював відповідну Комісію з підготовки до перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор в Сінгапурі, був членом Координаційної комісії МОК по підготовці до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні і нині входить до складу Координаційної комісії МОК з підготовки та проведення Ігор XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.
«Це велика честь і відповідальність. Не дивлячись на досвід, який маю у подібних комісіях, щоразу це новий виклик і важлива місія, яку потрібно ефективно виконувати. Впевнений, що разом над вдасться зробити все можливе, щоб Олімпійські ігри стали справжнім святом та незабутньою подією для юних атлетів та прихильників спорту з усього світу», - зазначив Сергій Бубка.
Перше засідання Комісії відбудеться у жовтні 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Міжнародний Олімпійський Комітет прийняв історичне рішення започаткувати проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ), які об’єднали б в собі спорт, культуру і освіту.
Перші літні Ігри відбулись у Сінгапурі 2010 року, а перші зимові – в Інсбруку 2012.
Участь у найголовніших стартах, які проводяться один раз на 4 роки, беруть спортсмени віком від 14 до 18 років з усіх країн світу.