Бубка інспектуватиме ІІІ ЮОІ в Лозанні

Відповідне рішення, яке було ухвалено Міжнародним Олімпійським Комітетом на чолі з його президентом Томасом Бахом, є свідченням високого авторитету та вагомої ролі українського олімпізму і його очільника, повідомляє прес-служба НОК України.

До групи міжнародних експертів увійшли ще ряд спортивних менеджерів, які займатимуться моніторингом процесу підготовки до Ігор, а також взаємодією з Оргкомітетом змагань та різними його підрозділами.

Нагадаємо, що раніше Сергій Бубка очолював відповідну Комісію з підготовки до перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор в Сінгапурі, був членом Координаційної комісії МОК по підготовці до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні і нині входить до складу Координаційної комісії МОК з підготовки та проведення Ігор XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

«Це велика честь і відповідальність. Не дивлячись на досвід, який маю у подібних комісіях, щоразу це новий виклик і важлива місія, яку потрібно ефективно виконувати. Впевнений, що разом над вдасться зробити все можливе, щоб Олімпійські ігри стали справжнім святом та незабутньою подією для юних атлетів та прихильників спорту з усього світу», - зазначив Сергій Бубка.

Перше засідання Комісії відбудеться у жовтні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Міжнародний Олімпійський Комітет прийняв історичне рішення започаткувати проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ), які об’єднали б в собі спорт, культуру і освіту.

Перші літні Ігри відбулись у Сінгапурі 2010 року, а перші зимові – в Інсбруку 2012.

Участь у найголовніших стартах, які проводяться один раз на 4 роки, беруть спортсмени віком від 14 до 18 років з усіх країн світу.