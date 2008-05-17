18 травня - Всеукраїнський велодень

Асоціація велосипедистів Києва проведе 18 травня в Києві акцію під назвою Всеукраїнський велодень.

Як говориться в повідомленні асоціації, учасники акції мають намір зібратися об 11:00 на Софійській площі, звідки кількістю в 1000-1500 велосипедистів у супроводі ДАІ поїдуть за маршрутом: вулиця Володимирська - Льва Толстого - Велика Васильківська - бульвар Шевченка - вулиця Володимирська. Об 11:30 колона повертається на Софійську площу.

Цього дня Всеукраїнський велодень пройде в 12 містах України, зокрема, в Дніпропетровську, Харкові, Рівному, Запоріжжі, Житомирі, Луцьку, Львові, Миколаєві.

Організатори і учасники акції вважають, що звільнити вулиці великих міст України від диму і заторів можна за допомогою запровадження пересування на велосипедах.

Товариство велосипедистів також виступає за створення велосипедних доріжок, які сприятимуть запобіганню загибелі велосипедистів на дорогах, за впровадження спеціально обладнаних паркувальних місць біля громадських місць, а також за дотримання правил дорожнього руху на вулицях українських міст.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року асоціація велосипедистів Києва внесла до Київради проект облаштування п`яти магістральних велосипедних маршрутів.