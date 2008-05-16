Cклад збірної України з футболу

Головний тренер збірної України з футболу Олексій Міхайличенко назвав гравців, яких вибрав на сезон майбутнього року.

Воротарі: Андрій П`ятов (Шахтар), Олександр Шовковський (Динамо), В`ячеслав Кернозенко (Дніпро), Рустам Худжамов (Харків).

Захисники: В`ячеслав Шевчук, Володимир Єзерський, Дмитро Чигринський і Олександр Кучер (всі - Шахтар), Віталій Мандзюк, Андрій Несмачний (обидва - Динамо), Андрій Русол (Дніпро).

Півзахисники: Олексій Гай (Шахтар), Сергій Назаренко (Дніпро), Денис Голайдо (Таврія), Сергій Кравченко, Григорій Ярмаш (обидва - Ворскла), Анатолій Тимощук (Зеніт, Росія), Максим Калиниченко (Спартак, Росія), Євген Левченко (Гронінген, Нідерланди).

Нападаючі: Олександр Гладкий (Шахтар), Володимир Гоменюк (Таврія), Євген Селезньов (Арсенал), Андрій Шевченко (Челсі, Англія), Андрій Воронін (Ліверпуль, Англія).

24 травня в Роттердамі та 1 червня в Стокгольмі збірна України проведе два контрольні матчі проти господарів майданчиків збірних, відповідно, Нідерландів і Швеції.

П`ять гравців із списку - новачки. Воротар Рустам Худжамов з ФК Харків, півзахисники Ворскли Григорій Ярмаш і Сергій Кравченко, нападаючі Євген Селезньов з Арсеналу і Володимир Гоменюк з Таврії.

Натомість, як можна помітити, немає у складі Олександра Алієва, Артема Мілевського, Андрія Воробея, Руслана Ротаня.

Тарас Михалик, Олег Допілка і Олег Гусєв не викликані до збірної через травми. Водночас вперше викликано тих, хто довго не грав через травми: Євгена Левченка і Максима Калиниченка.