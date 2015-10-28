Динамівські "ультрас" пригрозили спалити ФФУ

Вболівальники київського "Динамо" знову поставили клуб у незручне становище, пише ТСН.

На матчі Кубку України проти "Оболонь-Бровар" ультрас "біло-синіх" вивісили банер з написом "ФФУ, наступного разу спалимо вас".

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Зазначається, що відповідний банер скоріше за все є відповіддю на покарання Федерації футболу України за поведінку фанатів на матчі національної першості "Динамо" – "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення за неправомірні дії вболівальників команди «Динамо» Київ закрити кілька секторів на НСК "Олімпійський" на наступний домашній матч динамівців. Також, ФКДК оштрафовано на 250 тисяч гривень.

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Також, напередодні стало відомо про те, що група фанатів "Динамо" атакувала чотирьох темношкірих чоловіків, що знаходилися у сусідньому секторі поруч з іншими вболівальниками "Динамо".