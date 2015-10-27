"Динамо", "Зоря" і "Ворскла" вийшли у чвертьфінал Кубка України

Завершилися матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу, за підсумками яких в наступну стадію змагань вийшли київське "Динамо", луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла".

Кияни у столичному дербі з "Оболонь-Бровар", після скромної перемоги місячної давності на полі суперника з рахунком 2:0, сьогодні грали набагато могутніше і переграли опонента з рахунком 5:0. При цьому, господарі поля потужно почали гру і вже на 5-й хвилині відкрили рахунок. У першому таймі дублем відзначився Денис Гармаш, а в другому - два голи протягом 3-х хвилин забив Олег Гусєв. Крапку в матчі поставив точним ударом Лукаш Теодорчик.

У свою чергу, в Запоріжжі, де номінальним господарем поля була "Зоря" в матчі з харківським "Геліосом", луганчани також вдруге переграли опонента - 3:1 (перша гра в Харкові завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей). У цій грі також був зафіксований ранній гол. На 7-й хвилині гри відзначився Пилип Будківський. А у другому таймі, на 55-й і 67-й хвилинах дубль оформив Олександр Караваєв. І тільки за рахунку 3:0, на 70-й хвилині у складі харків'ян відзначився Сергій Кравченко.

Найбільш напруженим виявилося протистояння у Полтаві між "Ворсклою" та одеським "Чорноморцем", де матч завершився внічию 0:0. Перша гра місячної давнини в Одесі завершилася з рахунком 1:0 на користь полтавчан. При цьому, ігровою та територіальною перевагою у матчі володіли гості, яким достатньо було забити один гол, щоб вирівняти становище у двоматчевому протистоянні. Тим не менш, "Ворскла" зберегла свою перевагу і здобула путівку у чвертьфінал.

Як повідомляв УНІАН, раніше першим чвертьфіналістом Кубка України став донецький "Шахтар", який двічі розгромив "Тернопіль" із загальним рахунком 9:0.

Ще чотири матчі 1/8 фіналу відбудуться в середу, 28 жовтня.