УЄФА відклав ухвалення рішення по інциденту на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Челсі"

Союз європейських футбольних асоціацій не прийняв сьогодні рішення щодо расисткого інциденту на матчі Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Челсі", повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

"Контрольно-дисциплінарна комісія УЄФА ухвалила призначити більш детальне розслідування по даному епізоду", - йдеться в повідомленні.

Дата проведення засідання комісії, яка прийме рішення щодо епізоду, буде визначена пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня група фанатів "Динамо" побила чотирьох темношкірих чоловіків, що знаходилися у сусідньому секторі і також підтримували "Динамо".

Киянам пред'явлені звинувачення в расисткій поведінці вболівальників (14-й пункт дисциплінарних правил УЄФА), масових заворушеннях (16-й пункт дисциплінарних правил УЄФА) та заблокованих проходах на стадіоні (стаття 38 правил безпеки УЄФА).