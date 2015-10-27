УЄФА відклав ухвалення рішення по інциденту на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Челсі"

19:23, 27 жовтня 2015
Спорт
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Дата проведені засідання дисциплінарної комісії по цій справі буде визначена пізніше.

УЕФА существенно увеличивает призовые для участников Лиги чемпионов и Лиги Европы / uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій не прийняв сьогодні рішення щодо расисткого інциденту на матчі Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Челсі", повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

"Контрольно-дисциплінарна комісія УЄФА ухвалила призначити більш детальне розслідування по даному епізоду", - йдеться в повідомленні.

Дата проведення засідання комісії, яка прийме рішення щодо епізоду, буде визначена пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня група фанатів "Динамо" побила чотирьох темношкірих чоловіків, що знаходилися у сусідньому секторі і також підтримували "Динамо".

Киянам пред'явлені звинувачення в расисткій поведінці вболівальників (14-й пункт дисциплінарних правил УЄФА), масових заворушеннях (16-й пункт дисциплінарних правил УЄФА) та заблокованих проходах на стадіоні (стаття 38 правил безпеки УЄФА).

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