Збірна України завоювала три медалі на юніорському чемпіонаті світу з дзюдо

Збірна України здобула три бронзові медалі на Чемпіонаті світу з дзюдо серед юніорів, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

Єлизавета Каланына (вагова категорія +78 кг) у сутичці за третє місце здолала бразилійку Еллен Фуртадо.

На третю сходинку п'єдесталу піднявся також Віктор Макуха у ваговій категорії до 81 кг. Поступившись у півфіналі представнику Японії Сотаро Фуджівара, в поєдинку за 3-е місце він здолав Мун Джин Лі з Кореї.

У свою чергу, Антон Савицький (-100 кг), у втішному турнірі, у бронзовому фіналі здобув переконливу перемогу над німцем Домеником Шоенефельдтом, також завоювавши «бронзу».

Чемпіонат світу проходив у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі з 23 по 27 жовтня.